مجلس الدولة يطالب الجهات المختصة بسرعة توفير الخدمات الأساسية للجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 08:30 مساء
اجتماع مجلس الدولة لمناقشة الوضع في الجنوب. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

طالب المجلس الأعلى للدولة، الجهات المختصة بسرعة توفير الخدمات الأساسية للمنطقة الجنوبية، التي من بينها الوقود والسيولة والكهرباء، والرفع من مستوى الخدمات الصحية عبر توفير أدوية وإنشاء مرافق صحية وصيانة المستشفيات المتهالكة، وتفعيل المطارات الموجودة بالمنطقة الجنوبية، وإمكانية تفعيل ديوان المجلس الرئاسي في الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة نائبه الثاني فوزي العقاب، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس عن الجنوب، بحضور المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق حميد محمد بن عمر، ووزارة الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «ناقش المختنقات التي يعانيها الجنوب وإمكانية تذليلها، وأهمها بسط الأمن والمجاهرة به في المنطقة، وإمكانية تفعيل اتفاقية حماية الحدود وتفعيل وزارتي الداخلية والعدل ودعم مديريات الأمن، وتكليف آمر للمنطقة العسكرية بالجنوب، ومحاربة التهريب، وحماية مشروع النهر الصناعي والحد من الاعتداءات التي يتعرض لها المشروع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي