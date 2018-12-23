مجلس الدولة يطالب الجهات المختصة بسرعة توفير الخدمات الأساسية للجنوب

اجتماع مجلس الدولة لمناقشة الوضع في الجنوب. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

طالب المجلس الأعلى للدولة، الجهات المختصة بسرعة توفير الخدمات الأساسية للمنطقة الجنوبية، التي من بينها الوقود والسيولة والكهرباء، والرفع من مستوى الخدمات الصحية عبر توفير أدوية وإنشاء مرافق صحية وصيانة المستشفيات المتهالكة، وتفعيل المطارات الموجودة بالمنطقة الجنوبية، وإمكانية تفعيل ديوان المجلس الرئاسي في الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة نائبه الثاني فوزي العقاب، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس عن الجنوب، بحضور المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق حميد محمد بن عمر، ووزارة الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «ناقش المختنقات التي يعانيها الجنوب وإمكانية تذليلها، وأهمها بسط الأمن والمجاهرة به في المنطقة، وإمكانية تفعيل اتفاقية حماية الحدود وتفعيل وزارتي الداخلية والعدل ودعم مديريات الأمن، وتكليف آمر للمنطقة العسكرية بالجنوب، ومحاربة التهريب، وحماية مشروع النهر الصناعي والحد من الاعتداءات التي يتعرض لها المشروع».