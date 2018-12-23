خلال مباحثات مع السراج.. كونتي يجدد دعم «الوفاق» وبرنامج الإصلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 12:52 مساء
السراج وكونتي خلال مباحثات في طرابلس. (المجلس الرئاسي)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الأحد محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالعاصمة طرابلس.

وتناولت المحادثات تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. كما بحثت بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.

وأعطي السراج لمحة عن الوضع السياسي الراهن ما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي والأمني ، وأبدى تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة.

من جانبه عبر كونتي عن سعادته بزيارة طرابلس التي تعيش حياة طبيعية، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي،

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كما عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعتمده السراج في سبتمبر الماضي ويستهدف رفع المعاناة عن المواطن وانعاش الاقتصاد.

حضر الاجتماع الوفد المرافق لرئيس الوزراء الذي يضم عددا من كبارالمسؤولين الإيطاليين، وعن الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض محمد سيالة وعدد من مسؤولي الدولة.

السراج وكونتي يستعرضان حرس الشرف. (المجلس الرئاسي)
السراج يصافح كونتي قبل جلسة مباحثات في طرابلس. (المجلس الرئاسي)
السراج وكونتي خلال مباحثات في طرابلس. (المجلس الرئاسي)
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