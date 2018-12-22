رئيس الوزراء الإيطالي في مهمة جديدة بين السراج وحفتر

رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

يقوم رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم غد الأحد، بمهمة دبلوماسية دقيقة وحيوية بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر.

وقالت مصادر إيطالية مطلعة إن كونتي سيزور أولاً طرابلس ويجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل التحول إلى مدينة بنغازي للاجتماع مع المشير خليفة حفتر.

وأضافت المصادر أن مهمة كونتي تعكس جهود إيطاليا لاستكمال ما تم تحقيقه في مؤتمر باليرمو يومي 12 و13 نوفمبر الماضي واستمرار المراهنة على أن مَخرج الأزمة يكمن في بلورة حل توافقي بين السراج وحفتر.

وتريد إيطاليا أن تقوم بدور «تسهيل» الاتصالات بين أطراف الأزمة الليبية، ولعبت الأجهزة الأمنية الإيطالية التي تم إعادة تشكيلها دورًا رئيسيًّا في الإعداد للمهمة الجديدة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وسبق لرئيس الحكومة الإيطالية أن جمع كلاً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر معًا خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول ليبيا بمدينة باليرمو عاصمة صقلية الشهر الماضي.