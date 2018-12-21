المركز الليبي لحرية الصحافة يطالب بإطلاق سراح الصحفي إسماعيل الزوي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 11:52 مساء

طالب المركز الليبي لحرية الصحافة بالإفراج الفوري عن الصحفي إسماعيل علي بوزربية الزوي الذي اعتقل في أجدابيا من قبل «مجموعة مسلحة يعتقد إنها تتبع الأمن الداخلي».

وقال المركز في بيان أصدره ليل الجمعة إن «الصحفي يعمل لصالح وكالة الغيمة للأنباء وكان يغطي حفل تكريم الرعيل الأول من المٌعلمين بقطاع التعليم بالمدينة».

ولفت المركز إلى أن الصحفي «لايزال محتجز بشكل غير قانوني ووجهت إليه تٌهمة العمل لصالح تلفزيون النبأ».

كما طالب المركز الليبي لحرية الصحافة «السٌلطات المحلية والقادة الأمنين بتحمل مسؤولياتهم وإحترام حق بوزريبة في العمل بحرية وفقاً للضوابط المهنية والاخلاقية».

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