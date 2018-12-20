مصدر عسكري: هذه تفاصيل سيطرة الجيش على قلعة السدادة

كشف مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، تفاصيل السيطرة على قلعة السدادة (80 كلم) جنوب شرق مدينة بني وليد غرب ليبيا.

وقال الخرطوش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «قوات الجيش الليبي اشتبكت مع قوات تابعة لإبراهيم الجضران مدعومه بسرايا الدفاع عن بنغازي، كانت تتمركز داخل قلعة السدادة، وانتهت المواجهات بالسيطرة على القلعه، ومصادرة عددًا من سيارات رباعية الدفع، بالإضافة الى بعض الأسلحة والذخائر».

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ولفت الخرطوش، إلى أن «أمر اللواء «73 مشاة» العميد علي صالح القطعاني يتابع الوضع الميداني بشكل مباشر، ويقف على توزيع وتكليف الدوريات ودوريات الاستطلاع بمنطقة الهلال النفطي ومحيطه».