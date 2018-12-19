جلالة يبحث مع إدارة الاتحاد العام لمجالس المصالحة تشكيل لجان مختصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 07:34 مساء
اجتماع جلالة مع مجلس إدارة لااتحاد العام لمجالس المصالحة. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمجالس المصالحة في بلديات ليبيا، «تشكيل لجان متخصصة بالاتحاد للإسهام في دعم الاستقرار، ونشر الوعي بأهمية المصالحة في بناء الدولة الليبية، بمشاركة الجميع».

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض توصيات المؤتمر العلمي الأول للمصالحة الوطنية الذي عقد يومي 26 و27 فبراير الماضي في طرابلس، والأنشطة المتعلقة بتأسيس الاتحاد العالم للمصالحة خلال شهر سبتمبر الماضي، ودور المجلس في رأب الصدع وحلحلة الصعوبات الناتجة عن النزاعات بين المناطق.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد العام لمجلس المصالحة أثنوا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على دعم وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في تنفيذ توصيات المؤتمر العلمي للمصالحة الوطنية، وتسهيل مهام اللجان المشكلة في هذا الإطار.

وعبر المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، يوسف جلاله من جهته عن امتنانه للأعمال والمشاريع المهمة المتعلقة بالمصالحة، وأكد دورها في توطيد ركائز الاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي بين الشعب الليبي، وأبدى استعداد الوزارة لدعم برامج عمل الاتحاد بما يخدم المصحلة الوطنية.

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