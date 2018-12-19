وصول 30 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني في بني وليد

الطائرة التي نقلت السيولة النقدية من طرابلس إلى المصرف التجاري الوطني بمطار بني وليد. (الإنترنت)

وصلت إلى مطار بني وليد، اليوم الأربعاء، طائرة تحمل سيولة مالية تقدر بـ30 مليون دينار مخصصة للمصرف التجاري الوطني قادمة من المصرف المركزي في طرابلس، وتعتبر هذه القيمة الأكبر من نوعها منذ عدة سنوات.

وأوضح مصدر بالمصرف التجاري الوطني في بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن المصرف سيشرع في توزيع السيولة على زبائنه بعد توزيع السيولة على الحسابات المصرفية، منوها إلى أن عملية التوزيع «ستتم وفقا للسابق عن طريق مندوبي ومنسقي القبائل ببني وليد».

يشار إلى أن مصارف مدينة بني وليد تشهد نقصا حادا في السيولة النقدية، ما أثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأدى إلى تردي الخدمات في المدينة، ودفع العديد من المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصرفية المصدقة لتخفيف الضغط والعبء على المواطنين.