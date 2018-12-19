محطة البريقة تزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 130 مليون قدم مكعب

نجحت فرق الصيانة بإدارة نقل وتزويدات الغاز بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من زيادة ضخ الغاز من محطة البريقة إلى 130 مليون قدم مكعب.

وقال مراقب الصيانة المهندس موسى اصميدة «لـبوابة الوسط» الأربعاء إن «هذا العمل بدأ منذ أشهر حيث تم تشكيل فريقا عمل الأول برئاسة المهندس محمد صالح مشرف مجموعة الآلات الدوارة تولى هذا الفريق عملية الفك واستلام المحركات الخاصة بمحطة الوشكة والكشف عليها».

وأضاف: «الفريق الثاني برئاسة المهندس محمد البدوي تولى عملية تركيب المحرك بالضاغطة رقم 13 وأعمال الصيانة وتركيب جميع المفاتيح الكهربائية والكروت الخاصة بمنظومة التحكم وصيانة منظومة الاهتزازات ومنظومة الإطفاء واستبدال ومبرد الزيت ومدخل الهواء الخاص بالضاغطة».

ولفت أصميدة إلى أن «هذه العملية سوف تساهم في زيادة جاهزية المحطة ويزيد من مد المستهلكين بالغاز الطبيعي عبر المنظومة بما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي».

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وأشار أصميدة إلى أن «هذا العمل يعتبر تحدياً كبيراً استطاع العاملون من العناصر الوطنية الليبية تحقيقه في كل مراحل العمل وفي وقت قياسي وبنتائج جيدة».