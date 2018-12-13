بالصور: شركة سرت تحذر من تزايد الاعتداءات على خط الغاز من بنينا إلى مليتا

حذرت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تزايد المخالفات على منظومة خط الغاز الساحلي المزود الرئيسي للغاز والمغذي لمحطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر وعدد من المصانع والمرافق الأخرى.

وأكدت الشركة خلال ورشة عمل أقامتها أمس الأربعاء أن « المنظومة تتعرض إلى اعتداءات وانتهاكات مستمرة من بعض المواطنين تتثمل في إنشاء المباني والمشاريع الصناعية والزراعية والمخططات السكنية داخل حرمة الخط».

ونبهت الشركة من أن «هذا الأمر يعد اعتداءً مباشرًا يهدد استمرار العمليات ويشكل خطرًا على السلامة العامة للمناطق المتاخمة».

ولفتت الشركة إلى أن قسم المراقبة رصد «نحــو ألف مخالفة على طول الخط من بنينا شرقًا إلى مليته غربًا وهذا الرقم مرشح للزيادة ما لم تتخذ الإجراءات الفعالة لإيقافه»، مشيرة إلى أن «هذا الرقم مرشح للزيادة ما لم تتخذ الإجراءات الفعالة لإيقافه».

وطالبت الشركة الجهات المعنية بـ«ضرورة تفعيل القرارات الصادرة بشأن تحديد المسافة الآمنة ودور الجهات الأمنية في ردع المخالفين والمعتدين على الشبكة والمحطات ومنظومات الحماية المهبطية والأسلاك الكهربائية وخلايا الطاقة الشمسية».

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كما أكدت الشركة على «أهمية توعية المواطن بالمخاطر الكامنة للمنظومة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة».