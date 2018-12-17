تعليق العمل بفرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت إثر مخالفات إدارية ومالية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 05:15 مساء

علقت الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بطرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني العمل بفرع المصلحة بسرت، اليوم الإثنين.

وقال مصدر بمصلحة الجوازات بسرت لـ«بوابة الوسط» إن سبب تعليق العمل يرجع لمخالفات إدارية ومالية بفرع المصلحة بسرت.

التحقيق مع رئيس مصلحة جوازات سرت

وأوضح المصدرأن الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والجنسية طرابلس استدعت رئيس فرع المصلحة بسرت عقيد نصر بن نائل وعددًا من مسؤولي فرع مصلحة الجوازات بسرت للتحقيق الإداري معهم بشأن المخالفات.

ولم يكشف المصدر نتائج التحقيق ولكنه أفاد بتعليق العمل بالمصلحة بسرت ولم تسمح الإدارة العامة للمصلحة بطرابلس باستئناف العمل بفرع الإدراة بمدينة سرت. وكانت منظومة التصوير الإلكتروني لاستخراج جوازات السفر الجديدة في سرت توقفت لأسباب غير معلومة في سبتمبر الماضي.

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