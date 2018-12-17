1300 برميل ارتفاعًا في إنتاج حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 02:26 مساء
عاملان في شركة الخليج العربي بأحد مواقع الإنتاج. (الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيتة، اليوم الأحد وضع بئرين جديدتين على الإنتاج بحقل الحمادة تضيفان 1300 برميل تنتج بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة.

ونوه، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى دخول البئر V20 التي يبلغ إنتاجها 700 برميل من النفط يوميًا في 11 ديسمبر الجاري. ونوه إلى دخول «البئر V23 التي يبلغ إنتاجها 600 برميل يوميًا، في 13 ديسمبر الجاري».

يشار إلى أن حقل الحمادة النفطي ينتج 8 آلاف برميل من الخام يوميًا يجري نقلها إلى مصفاة الزاوية (غرب طرابلس) لتكريره إلى أنواع وقود مختلفة عبر خط لنقل الخام يصل طوله إلى 380 كلم.

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