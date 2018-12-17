ميلاد الطاهر وزيرًا للحكم المحلي بحكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 11:50 صباحا

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تكليف ميلاد عبدالله محمد الطاهر بمهام وزير مفوض للحكم المحلي، خلفًا للوزير الحالي بداد قنصو.

جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 1661 العام 2018 الصادر عن المجلس، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك