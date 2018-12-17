ميلاد الطاهر وزيرًا للحكم المحلي بحكومة الوفاق

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تكليف ميلاد عبدالله محمد الطاهر بمهام وزير مفوض للحكم المحلي، خلفًا للوزير الحالي بداد قنصو.
جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 1661 العام 2018 الصادر عن المجلس، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.
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