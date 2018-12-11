انهيار خزان للصرف الصحي بوادي جارف في سرت

انهار أحد خزانات الصرف الصحي بشعبية المعروف التي تضم 60 منزلًا ومزرعة في منطقة وادي جارف إحدى ضواحي مدينة سرت، فيما حذر المجلس التسييري وادي جارف من خطورة الآثار الصحية والتلوث البيئي الناتج عن المياه السوداء على سكان المنطقة.

وقال رئيس المجلس التسييري لوادي جارف يوسف اطبيقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن مياه الصرف الصحي تدفقت بالحي السكني الكبير بحي شعبية 60 ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، محذرًا من أن تؤدي إلى انتشار أمراض جلدية وحساسية خاصة لكبار السن والأطفال الذين يمرحون ويلعبون باستمرار بجوار موقع الخزان.

وأوضح اطبيقة أن انهيار خزان الصرف الصحي بالمنطقة أدى إلى تعطيل حركة السير بالطريق الترابي المحازي للخزان المنهار، منبهًا إلى أن مياه الصرف الصحي باتت تهدد سكان الحي وتنذر بكارثة بيئية وصحية للسكان المقيمين.

وذكر اطبيقة أن هناك 4 خزانات أخرى للصرف الصحي بالمنطقة « منهارة تمامًا»، مؤكدًا أنهم أبلغوا مكتب شركة المياه والصرف الصحي في سرت للتدخل بشكل عاجل وإنقاذ منطقة وادي جارف التي تعج بالسكان لمعالجتها بشكل عاجل.

وأشار رئيس المجلس التسييري بوادي جارف يوسف اطبيقة إلى وجود 32 خزانًا لمياه الصرف الصحي بالمنطقة، مكررًا مناشدته للجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل بشكل عاجل لمعالجة الوضع الكارثي في المنطقة.