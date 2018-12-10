«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 11:30 مساء

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي بدء إضافة الأفراد والأسر والزوجة الأجنبية بعد توقف دام عدة سنوات ومعاناة المواطن وذهابه لمدينة طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام بفرع المصلحة في بنغازي أن مكتب التوثيق والمعلومات بالفرع برئاسة المهندس علي بن سعود لديه الصلاحية الكاملة للإضافة، وذلك بعد عرضها على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.

ودعا أي مواطن او مولود لم يحصلوا على الرقم الوطني منذ عدة سنوات عليهم إلى التوجه الى السجلات الخاصة بهم، خصوصا الذين لم يستلموا منحة 2000 دينار في فترة المجلس الانتقالي، وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أنه لن يعتمد أي ملف إلا بتوقيع اللجنة المشكلة واعتماده من مدير الفرع.

يشار إلى أن إضافة الأفراد خصوصا المواليد كانت متوقفة منذ ما قبل عام 2011.
 

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