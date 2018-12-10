ارتفاع عدد آبار المياه الخارجة عن الخدمة بمنظومة الحساونة إلى 92 بئرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 12:45 صباحا

أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، صباح اليوم الاثنين، أن عدد آبار المياه «التي تم تخريبها وخروجها عن الخدمة نهائياً ارتفع إلى 92 بئرا» بعد الاعتداء على أربع آبار أخرى مساء أمس الأحد.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «إحدى فرق المراقبة» العاملة بالحقل الغربي بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة «كشفت أنه قد تم الاعتداء على 4 آبار جديدة بالحقل» وبينت أن «ثلاثة منها بالخط (F3) وبهذا الاعتداء يكون كل الآبار بهذا الخط قد تم تخريبها».

وأضافت الإدارة أن «البئر الرابع بالخط (G1)» قد تم تدميره أيضا، وأشارت إلى «أن هذه الآبار كانت عاملة على الخط»، لافتة أنه «بهذا الاعتداء ترتفع قائمة الآبار التي تم تخريبها وخروجها عن الخدمة نهائياً إلى 92 بئرا».

وجددت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، مناشدتها إلى «كل ذوي الاختصاص بضرورة التحرك لوقف هذا العبث بأهم مصدر للحياة بغرب البلاد (مشروع النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة)».

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وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن الحقل الغربي لآبار المياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة تعرض مساء أمس الأحد «لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة نتج عنه تدمير وتخريب وسرقة أربعة آبار» ليرتفع «عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة إلى 92 بئر مياه».

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن «هذه الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة».

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