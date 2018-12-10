النهر الصناعي: مجموعة إرهابية مسلحة دمرت 4 آبار مياه بالحقل الغربي لمنظومة الحساونة

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن الحقل الغربي لآبار المياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة تعرض مساء أمس الأحد «لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة نتج عنه تدمير وتخريب وسرقة أربعة آبار» ليرتفع «عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة إلى 92 بئر مياه».

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إن «هذه الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة».

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه ناشد «عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي»، ونبه «إلى خطورة هذه الاعتداءات التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي إلى تلك المدن».

كما نشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صورا لآثار الاعتداءات التي حدثت بموقع آبار المياه بالحقل الغربي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة، حيث أظهرت أعمال التخريب والتدمير والتكسير التي طالت بنية الآبار الرئيسية.