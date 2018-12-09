المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من «العواقب الوخيمة» لوقف الانتاج بحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 09 ديسمبر 2018, 12:28 صباحا

دانت المؤسسة الوطنية للنفط  تصرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، إثر قيامهم صباح السبت بـ«تسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، وتهديد الحرس للعاملين لوقف الانتاج بصفة كلية».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل في بيان أصدرته ليل السبت «من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق على كلّ من المنطقة الجنوبية والاقتصاد الليبي بصفة عامّة».

وعبر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن «قلقه الشديد إزاء تصرّفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، وكلّ المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية».

وثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «شجاعة  كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات».

بعد إغلاقه حقل الشرارة.. حراك «غضب فزان» يعلن مطالبه

يذكر أن مجموعة تسمي نفسها حراك «غضب فزان» أعلنت 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لهذه المطالب.

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