بعد إغلاقه حقل الشرارة.. حراك «غضب فزان» يعلن مطالبه

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 08 ديسمبر 2018, 05:27 مساء

أعلن حراك «غضب فزان» 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لهذه المطالب، التي أكدها الحراك في بيان تلقته «بوابة الوسط».

وتضمن بيان حراك «غضب فزان» 10 مطالب هي:
أولًا: دعم المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلزم؛ لتأمين مقدارت الشعب الليبي وحماية الحدود وحماية الجنوب وبسط الأمن فيه.

ثانيًا: دعم القطاع الصحي بما يلزم من تعاقد مع أطباء وأطقم طبية وطبية مساعدة وصيانة المرافق الصحية ومستشفيات الجنوب وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة؛ لتشغيلها وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية وخاصة للأمراض المزمنة.

ثالثًا: استئناف العمل على تشغيل محطة أوباري الغازية وجلب توربينات لمحطات التوليد أم الجداول وسمنو.

رابعًا: تشغيل كافة مطارات الجنوب.

خامسًا: توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي.

سادسًا: تنفيد مشروع مصفاة الجنوب.

سابعًا: التنمية المكانية.

ثامنًا: توفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام، وتمكين الراغبين في الالتحاق بالمعاهد النفطية، أسوة بباقي المناطق وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب.

تاسعًا: إعادة إعمار المناطق المتضررة بالجنوب الليبي، واعتبار مدينة أوباري مدينة منكوبة كما جاء في بيان مجلس النواب الليبي والحكومة الموقتة وإعادة إعمارها، أسوة بمدينتي بنغازي وككلة.

عاشرًا: العمل على حللة مشاكل مرتبات أبناء فزان المعينين والمتعاقدين في كافة القطاعات بالدولة.

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