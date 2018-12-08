العجيلي يعرض على السراج خطوات تجهيز مستشفى طرابلس الجامعي

لقاء السراج مع رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عرض رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي، الدكتور نبيل العجيلي، على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت، الخطوات التي جرى اتخاذها لتجهيز المستشفى وتوريد احتياجاته وآليات التعامل مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز وفقًا للعقد الموقَّع بهذا الشأن نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن ذلك يأتي في إطار متابعة السراج «لما أصدره من قرارات وتوصيات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية» في البلاد.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج أكد خلال اللقاء على «أهمية تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق ذلك».

ووُقِّع، عقد تجهيز مستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا) وتوريد احتياجاته العاجلة عن طريق شركة تشغيل واستثمار المرافق الصحية وبإشراف من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في 29 سبتمبر الماضي.