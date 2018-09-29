«الإنماء الاقتصادي» يشرف على تجهيز وتوريد احتياجات مستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 05:12 مساء

وُقِّع، اليوم السبت، عقد تجهيز مستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا) وتوريد احتياجاته العاجلة عن طريق شركة تشغيل واستثمار المرافق الصحية وبإشراف من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجرى توقيع العقد واعتماده خلال اجتماع ضم كلاً من وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ورئيس المركز الوطني لتطوير النظام الصحي الدكتور سمير صقر، ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي صلاح البشتي، ورئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي الدكتور نبيل العجيلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية سمير كوكو، ومدير عام الشركة الدكتور بدر الدين أبوحجر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي «تتويجًا لاجتماعات سابقة تستهدف تفعيل شركات القطاع العام، ووضع آليات للتعاون مع القطاع الخاص وسبل حل مختنقات مستشفى طرابلس الجامعي وغيره من المؤسسات الصحية» في إطار توجيهات رئيس المجلس فائز السراج لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وحل مشاكل القطاع الصحي.

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