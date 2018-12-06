مفوضية المجتمع المدني تبحث توحيد مجلس إدارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 10:46 مساء

عقدت مفوضية المجتمع المدني بطرابلس اجتماعًا بحثت فيه توحيد مجلس إدارتها حيث يوجد مجلسان للمفوضية الأول في بنغازي والثاني في طرابلس بعد قرار المجلس الرئاسي بنقل مقر المفوضية من بنغازي إلى طرابلس وتكليف مجلس إدارة جديد في أغسطس الماضي.

وأبدت مفوضية المجتمع المدني بطرابلس استعدادها للتعاون مع الجميع من أجل تحقيق أهداف المجتمع المدني وواجب اﻻرتقاء إلى مستوى الدولة المدنية والتأكيد عن دورها كمؤسسة وطنية مستقلة.

كما بحثت المفوضية بطرابلس آلية تنظيم عمل الفروع والمكاتب والخروج بحلول عملية لعودة النازحين وحل مشكلة المهجّرين والعمل لرفع وتطوير كوادر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني من خلال برامج التدريب من ورش عمل وندوات وما فى حكمها.

وأكدت مفوضية المجتمع المدني بطرابلس على ضرورة نشر ثقافة المواطنة عبر خطاب يبدأ بتأسيس بناء إدارى يلغي الجهوية والمناطقية ويوزع المقدرات توزيعًا عادﻻً يحقق أخوة الليبيين ويبني دولة مدنية أساسها القانون.

ولفتت المفوضية إلى أن «المكاتب والفروع والمفوضية جسم واحد يعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية ومؤسسات الدولة  برفع المعاناة وتحقيق اﻻستقرار ونبذ العنف وخطاب الكراهية».

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الاجتماع ضم رئيس وأعضاء المفوضية ومديري فروع طرابلس ومصراتة ومكاتب زوارة سرت زليطن الخمس وبني وليد وتاورغاء.

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