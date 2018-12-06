دعم المبعوث الأممي ومؤتمر باليرمو محور محادثات حفتر وكونتي

قالت الحكومة الإيطالية، الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع في مقر الحكومة، قصر «كيجي» بالجنرال خليفة حفتر.

وأضافت في بيان موجز نشر عبر موقعها الإلكتروني أن محور المحادثات متابعة لمؤتمر باليرمو عن ليبيا الذي انعقد في صقلية شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب دعم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وختمت الحكومة بيانها بأن هذا الدعم يأتي جزءًا من عملية إحلال الاستقرار في البلاد.

وتأتي زيارة القائد العام للجيش خليفة حفتر التي بدأت الأربعاء ولم يعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

