مجلس الدولة يفشل في عقد جلسة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 02:36 مساء

أفاد عضو مجلس الدولة، عبدالجليل الشاوش، الأربعاء بأن المجلس فشل في عقد جلسة عامة، بسبب تغيب عدد كبير من الأعضاء وعدم توافر النصاب اللازم.

وقال الشاوش في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم إن رفض رئاسة المجلس تسبب في امتناع عدد كبير من الأعضاء عن الحضور، وتحولت الجلسة إلى تشاورية.

وكان من المفترض خلال الجلسة العامة مناقشة جدول الأعمال الآتي:

البند الأول: مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلية السلطة التنفيذية.
البند الثاني: مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بقانون الاستفتاء على الدستور.
البند الثالث: ما يستجد من أعمال.

وكان عضو مجلس الدولة، أحمد بوبريق، أرجع أسباب مطالبة عدد من الأعضاء تأجيل الجلسة إلى ضرورة انتظار وفد المجلس المتواجد في مصر لمقابلة رئيس مجلس النواب وسماع إحاطته في ما يتعلق حول بعض التحفظات.

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