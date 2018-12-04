حملة توعوية بمدارس طبرق عن أخطار المخدرات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 09:47 مساء

يواصل مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للحكومة الموقتة فرع طبرق، حملته التثقيفية والتوعوية من أخطار المخدرات والأخطار المترتبة عليها، التي أطلقها قبل أسبوعين وتستهدف مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمدينة.

وقال بمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق، محمد غريب مسؤول الإعلام لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تأتي في إطار مساهمة المركز «في توعية المجتمع بالأخطار المنشرة والتي يستلزم الحذر منها والانتباه إلى عواقبها».

وأوضح غريب أن برنامج الحملة «عبارة عن محاضرات تثقيفية توعوية يلقيها خبراء فرع المركز في طبرق وتستهدف بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة، مشيرا إلى أن خبراء المركز ألقوا اليوم الثلاثاء محاضرة بـ«ثانوية 17 فبراير للبنين»، عن مخاطر تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بجميع أنواعها.

وأكد غريب أن المحاضرة ألقاها خبراء بمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق في مجال الأدوية والعقاقير وهما الدكتور محمد لبيدي والدكتورة رحاب درويش بحضور وإشراف رئيس قسم الإعلام بالفرع خبير محمد غريب ورئيس قسم التوثيق حسين عبدالله.

وأضاف أن الخبراء نبهوا خلال المحاضرة من خطورة تعاطي المخدرات وجرى توزيع مطويات تبين مخاطر المخدرات والأضرار الصحية الناتجة عن تعاطيها، مؤكدا أن الحملة «تلقى ترحيب وقبول من قبل مسؤولين المؤسسات بالمدينة».

وتأتي هذه الحملة بمبادرة وتشجيع من مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة الموقتة المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، منوها إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

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