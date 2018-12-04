إصابة مدنيين اثنين جراء الألغام في بنغازي خلال نوفمبر

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، أنه تسلم جريحين اثنين من المدنيين مصابين جراء انفجار الألغام الأرضية بمناطق مختلفة في مدينة بنغازي شرق البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المصابين اللذين وصلا المستشفى هما محمد سليمان الرملي، وصالح محمد الغزالي.

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يشار إلى أن إحصائية ضحايا الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة في بنغازي من المدنيين، بدأت تنخفض عن الأشهر والأعوام الماضية.