الخطوط الليبية تشرح تفاصيل تأجيل رحلاتها من مطار بنينا

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجعت شركة الخطوط الجوية الليبية وقف جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي، إلى عطل الطائرة (5A-LAK) التي تعمل في المطار ووجودها في الصيانة، وعدم استجابة إدارة الشركة في طرابلس لتعويض الطائرة بأخرى إلى أن تنتهي إجراءات الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان أن «الطائرة دخلت للصيانة نظرًا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي، ولكن لم يكن في الحسبان بعض المشاكل الأخرى في الطائرة، التي استدعت توفير بعض قطع الغيار والتي تستغرق وقتًا لتوفيرها وإتمام عملية الصيانة».

ونبهت إلى «تزامن دخول الطائرة (5A-LAK) للصيانة مع حدوث عطل فني في الطائرة (5A-LAP) التابعة للخطوط الليبية، وتم صيانة الطائرة (5A-LAP) وإرسالها إلى بنغازي الأحد، لتعويض الطائرة (5A-LAK) التي يستوجب صيانتها بعض الوقت».

وأشارت «الخطوط الجوية الليبية إلى أنها تعمل جاهدة لتذليل الصعاب ولتوفي الشركة بعهودها للمواطنين والمسافرين على متنها، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها صعبة».

وكانت الشركة أعلنت السبت أن جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي «معلقة»، وأرجعت تعليق الرحلات إلى عطل الطائرة التي تعمل في المطار ووجودها في الصيانة.