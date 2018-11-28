مديرية أمن مطار طبرق تطالب البلدية بإغلاق مكب القمامة القريب من المطار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 09:39 مساء

طالبت مديرية أمن منفذ مطار طبرق الدولي، في رسالة وجهتها إلى المجلس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي في المدينة، بضرورة إيقاف وإغلاق مكب قمامة جديد يقع بمنطقة عمر المختار غرب المطار.

ونبهت مديرية أمن منفذ مطار طبرق في الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إلى أن المكب «لا يبعد عن المهبط سوى بعض الكيلو مترات» وحذرت من أنه «قد يتسبب في عرقلة حركة الطيران الدولي والداخلي بالإضافة للطيران الحربي من جراء إشعال النيران بمحتويات المكب من قبل اللجنة المشرفة عليه بحجة التخلص من الحشرات والقوارض وغيرها».

وأخلى مدير أمن منفذ مطار طبرق الرائد ناصف صالح مسؤولية المديرية «عما يترتب من نتائج قد تصل إلى إلغاء استقبال الرحلات الداخلية والخارجية بالمطار جراء هذا المكب»، مناشدا المجلس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي بالتدخل وإغلاقه تجنبا لعرقلة حركة الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط.

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