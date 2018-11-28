وصول 7 شاحنات محملة بالوقود من مستودع مصراتة إلى بني وليد

أعلنت لجنة الوقود والغاز التابعة للغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد، اليوم الأربعاء، وصول 7 شاحنات محملة بكميات من الوقود والديزل قادمة من مستودع مصراتة النفطي إلى المدينة، وجرى توزيعها على عدد من محطات التوزيع.

وقال رئيس لجنة المتابعة بلجنة الوقود والغاز التابعة للغرفة الأمنية المشتركة علي البنداق لـ«بوابة الوسط» إن المحطات التي تسلمت شحنات الوقود هي: محطة «288» أسامة عامر طريق المطار، محطة «370» سوف الجين بمثلث طريق سوف الجين، محطة «336» بن هدهود سهول ثلمات، محطة «241» مفتاح العجل اشميخ، محطة «206» حمد الفقي طريق المطار، محطة «948» محمد النعاس طريق النهر، محطة «388» أبوقرين بحي الأساحقة.

وطالبت اللجنة كافة المحطات بضرورة الالتزام بمواعيد العمل بعد تفريغ الشحنة، وحذرت المحطات التي ستخالف التعليمات من إيقاف تزويدها بالوقود، مطالبة المواطنين بضرورة إبلاغ اللجنة في حالة وجود ملاحظات على محطات التوزيع في بني وليد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.