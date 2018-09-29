تفكيك عبوة ناسفة قرب محطة وقود بمنطقة سوق الأحد جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 08:48 مساء

أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، السبت، أن فريق تفكيك المتفجرات التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي تمكن صباح السبت، من تفكيك عبوة ناسفة «بنجاح» قرب محطة وقود بمنطقة سوق الأحد جنوب طرابلس.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن بلاغًا ورد إليها عن وجود العبوة الناسفة قرب محطة وقود «الراحلة» بمنطقة سوق الأحد جنوب العاصمة طرابلس، وجرى تفكيكها بجهود فنيي فريق المتفجرات قبل أن تودي بحياة الأبرياء من عابري الطريق.

يشار إلى أن الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس شهدت خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 25 سبتمبر الجاري، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة خلفت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى وتسبب في نزوح نحو خمسة آلاف عائلة، وفق إحصاءات رسمية.

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