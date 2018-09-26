«الإسعاف»: إنقاذ 3 عائلات وسحب سيارة غارقة بقرجي بسبب الأمطار الغزيرة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 05:03 مساء

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي، إن فريق التدخل المشترك الذي يضم عناصر من الجهاز وجمعية الهلال الأحمر، تمكن من إنقاذ ثلاث عائلات وسحب سيارة غارقة بمنطقة قرجي في طرابلس بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي تترافق مع موجة الطقس السيء اليوم الأربعاء.

وأضاف علي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» أن فريق التدخل المشترك للإغاثة والانتشار والتدخل السريع اتجه بعد انقاذ العائلات وسحب سيارة غارقة بمنطقة قرجي إلى منطقة غوط الشعال، والدخول إلى منطقة كشلاف ببلدية حي الأندلس لإنقاذ عائلات أخرى.

غمرت الأمطار الغزيرة معظم شوارع العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، ما تسبب في عرقلة حركة التنقل والسير جراء تهالك البنية التحتية. حيث أظهرت صور تداولها مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي شوارع العاصمة وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك، حيث غطّت السيارات وعرقلت حركة المرور.

وتحدثت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عن خروج أحد عناصرها لتسريح مياه الأمطار في أحد شوارع العاصمة، واشتكت من غياب الإمكانيات وعدم حصول العاملين بها على رواتبهم منذ أربع سنوات.

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