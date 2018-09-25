مصدر عسكري: «قوة فض الاشتباك» لم تـكلف باستلام المقار العسكرية حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 04:50 مساء
آلية محترقة في اشتباكات طرابلس. (فرانس برس)

قال مصدر عسكري اليوم الثلاثاء، إن القوة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لفضّ الاشتباك المسلح من المنطقة الغربية والوسطى لم يصدر لها أي تكليف رسمي من رئاسة الأركان العامة باستلام المقار العسكرية التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن قوات فضّ الاشتباك لم تتدخل إطلاقًا بين طرفي الصراع الذي استمر حتى فجر اليوم الثلاثاء.

وحول الاجتماع الجاري بين ممثلي طرفي الاشتباكات «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع»، أوضح المصدر أن هذا الاجتماع «يضم مندوبين عن الطرفين وآمر المنطقة ممثل فيه، وننتظر النتائج التي سيخرج بها المجتمعون والتي نتمنى أن تكون سلمية وتنهي الصراع المسلح في العاصمة حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكات الدولة».

وأكد المصدر أن القوة المشكلة من المنطقتين الغربية والوسطى، «لازالت مستعدة لتنفيذ تكليف رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لفضّ النزاع بين المجموعات المسلحة المتقاتلة جنوب طرابلس وإرساء الأمن والاستقرار».

وكلّف رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش كلاً من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفضّ الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس وانسحاب القوة المتمركزة كافة بمناطق الاشتباكات وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين