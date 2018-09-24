جهاز الإسعاف: قتيل وجريح جراء اشتباكات متقطعة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 11:03 مساء

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، إن حصيلة الاشتباكات المتقطعة التي جرت اليوم الاثنين، بين المجموعات المسلحة المتقاتلة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس أسفرت عن سقوط قتيل وجريح فقط كحصيلة أولية.

وذكر علي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم أنه «بسبب عدم فتح ممرات آمنة تعرض فريق الإسعاف الخاص بعمليات الإخلاء لإطلاق نار أثناء القيام بمهمة إخراج عائلة عالقة خلف خزانات النفط».

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت أمس الأحد، سقوط 115 قتيلا على الأقل وإصابة 383 آخرين بجروح جراء الاشتباكات التي تدور في الضواحي الجنوبية لطرابلس بين ما يسمى «اللواء السابع» القادم من ترهونة (65 كلم جنوب شرق طرابلس) من جهة و«قوة حماية طرابلس» التي تضم كتيبة «ثوار طرابلس» و«كتيبة النواصي» و«قوة الردع الخاصة» و«الأمن المركزي أبوسليم» من جهة ثانية.

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