«داخلية المؤقتة» تنشئ مكتبًا لأمن وحماية الجامعات

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف. (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، اليوم الثلاثاء، قرارًه رقم (315) لسنة 2018، الذي يقضي بإنشاء مكتب أمن وحماية للجامعات تابع للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على نقل تبعية الحرس الجامعي إلى وزارة الداخلية.

وحدد القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» في مادته الثانية 6 اختصاصات لمكتب أمن وحماية الجامعات تتمثل في:

1 - المحافظة على الحرم الجامعي.

2 - تنظيم إجراءات الدخول والخروج للحرم الجامعي وفق آلية تضمن منع أي مخالفات للوائح المعمول بها داخل المؤسسة التعليمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع إدارة الجامعة.

3- ضبط المخالفين للقانون باتخاذ الإجراءات القانونية سواءً من حيثُ وسائل الردع عند وقوع الجريمة أو وسائل منعها بمعالجة الأسباب والظواهر المؤدية لذلك.

4- إعداد تقارير دورية عن الحالة الأمنية داخل الحرم الجامعي واقتراح خطط وبرامج العمل التي تساهم في رفع مستوى الأداء الأمني بما يخدم سير العملية التعليمية وتقديم أفضل لذلك.

5- عدم التدخل في الاختصاصات الفنية ذات العلاقة باللوائح التعليمية أو التنظيمية للطلبة والموظفين بالجامعة والتي تتعلق بأدائهم لتلك الاختصاصات.

6- أية مهام أخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير.

وحث القرار في مادته الثالثة على «مكافحة الظواهر الإجرامية كالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك جرائم الآداب العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وطالبت المادة الرابعة من القرار «رئيس وأعضاء مكتب أمن وحماية الجامعات مراعاة الخصوصية لهذه المؤسسات عند تنفيذ القانون وأخذ ذلك بعين الاعتبار».