افتتاح المرحلة الأولى من طريق مزدوج يصل بين رابعة ودار السلام شرق طبرق (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 05:26 مساء
جانب من افتتاح الطريق شرق طبرق. (الوسط)

افتتح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق أمس الإثنين الطريق الممتد من مفترق رابعة إلى مفترق مدرسة خليل مصطفى بحي سوق العجاج كمرحلة أولى من مشروع الطريق الممتد ما بين مفترق رابعة إلى مفترق فندق دار السلام بالمدخل الشرقي لمدينة طبرق.

وقال مدير مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق المهندس طاهر طيب إن «افتتاح جزء من الطريق يعتبر بمثابة خطوة كبيرة نحو إنجاز المشروع بالكامل والذي يقدر بحوالى 6800 متر للحارتين أي للطريق المزدوج». وأضاف طيب أن «الشركة المنفذة تواصل عملها بكل جهد رغم ارتفاع سعر مادة الإسفلت، والمعروف بالبوتمين، وشرائه من السوق السوداء بأسعار كبيرة ومن المفترض أن تقوم الدولة بجلبه عن طريق الاعتمادات وغيرها».

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وتابع طيب أنه «باستكمال رصف هذا الطريق سوف تحل مشكلة ازدحام السيارات القاصدة للمناطق الشرقية لطبرق والعكس وبهذا لن تستخدم طرق وسط المدينة الرئيسية والفرعية وهذا في حد ذاته إنجاز كبير لتخفيف شدة الازدحام بالمدينة وطول الطريق بالحارتين هو 6800 متر أي 3400 متر لكل طريق».

جانب من افتتاح الطريق شرق طبرق. (الوسط)
جانب من افتتاح الطريق شرق طبرق. (الوسط)
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