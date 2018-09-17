بلدية طبرق تبحث مطالب الشركات المنفذة لمشاريع المرافق والبنية التحتية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 07:12 مساء
اجتماع عميد طبرق مع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق والبنية التحتية. (بوابة الوسط)

عقد عميد بلدية طبرق الناجي مازق، اليوم الاثنين، اجتماعًا بمقر المجلس البلدي مع ممثلي الشركات المنفذة لمشاريع المرافق والبنية التحتية بالبلدية، العقبات والعراقيل التي تواجه عملها ومطالبها المالية لإعداد تقرير مفصل بشأنها ورفعه إلى الحكومة المؤقتة لتذليلها وحلها.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» إن البلدية تعاقدت مع عدد من الشركات لتنفيذ عدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية بأحياء المدينة بقيمة 12 مليون دينار «لكن عمل الشركات تعرقل قليلًا نظرًا لوجود عشوائيات كثيرة ومطالبة الشركات بمبالغ مالية كدفعة أولى من المشاريع».

وأوضح مازق أن المبلغ المرصود لتنفيذ المشاريع «موجود بحسابات وزارة المالية بالحكومة المؤقتة والأمر صعب لأن أذونات الصرف في العادة معقدة وتحتاج مزيدًا من الوقت».

وأضاف مازق أن ممثلي الشركات الذين حضروا الاجتماع اطلعوا المجلس البلدي على نسب الإنجاز في هذه المشاريع «وإنهم الآن بصدد إعداد تقرير مفصل لعرضه على رئاسة الحكومة المؤقتة لحلحلة العقبات والمشاكل لاستكمالها».

وطالب عميد بلدية طبرق الناجي مازق المواطنين في المدينة بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة لمشاريع المرافق والبنية التحتية وتمكينها من إتمام عملها في الوقت المطلوب من أجل الصالح العام.

وتعاقدت بلدية طبرق مطلع العام الجاري مع عدد من الشركات لتنفيذ 19 مشروعًا من بينها بناء فصول دراسية جديدة وأعمال بُنى تحتية لخطوط المياه والصرف الصحي لأحياء بالمدينة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دينار  ..

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