وزير داخلية الوفاق: الأمن المركزي يتولى تأمين مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 01:47 مساء
مطار معيتيقة الدولي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، عبدالسلام عاشور، اليوم الإثنين إن جهاز الأمن المركزي سيقوم بتأمين مطار معيتيقة، على أن تتولى قوة الردع الخاصة مهام أخرى.

وأوضح عاشور في تصريحات ظهر اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة المواصلات، هشام بوشكيوات، في مطار معيتيقة، أن الوزارة تعمل على إعادة ترتيب القوة الأمنية داخل المطار والحركة الطبيعية ستعود للمطار خلال أيام.

بدوره، أكد بوشكيوات تعليق الرحلات من المطار وتحويلها إلى مطار مصراتة إذا لم يتحقق الأمن.

كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، طلب من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، «تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي» شرق العاصمة طرابلس، حسب في كتاب وجهه رئيس المجلس الرئاسي إلى المفوض بوزارة الداخلية.

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