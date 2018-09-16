«الرئاسي» يطلب من وزارة الداخلية تشكيل قوة شرطة نظامية لتأمين مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 10:24 مساء

طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، «تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي» شرق العاصمة طرابلس.

وشدد السراج في كتاب وجهه إلى المفوض بوزارة الداخلية على ضرورة «التأكيد على استمرار قيام الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه، بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه».

وأغلق مطار معيتيقة أمام الرحلات الجوية قبل أربعة أيام بعد سقوط قذيفة داخله في خرق للهدنة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس دامت أسبوعين.

وخلال حديثه مع عمداء البلديات بالمنطقة الغربية اليوم، نبه السراج إلى أن قصف المطار «خطير جدا جدا.. والمسألة ليست قفل مطار وإيقاف الملاحة الجوية ولكن الأخطر تهديد حياة المدنيين وسلامتهم» داعيا عمداء البلديات الحاضرين إلى أن يكون لهم دور في دعم الجهات الأمنية للقيام بدورها وعدم التستر على مهددي الأمن.

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