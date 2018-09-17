«داخلية الوفاق» تطالب المنظمات الدولية بالوفاء بتعهداتها حيال مهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 09:42 صباحا
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية خلال استقباله سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانيا لدي ليبيا. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة بضرورة الالتزام بوعودها في تقديم بعض الاحتياجات لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين التي تكتظ بعدد كبير من النزلاء.

وناقش الشيباني خلال استقباله ظهر الأحد بفندق كورثيا سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانيا لدي ليبيا، ظروف المهاجرين بمراكز الإيواء القريبة من الاشتباكات التي وقعت بالعاصمة خلال المدة الماضية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأكد أن المهاجرين في أماكن آمنة جرى نقلهم إليها نتيجة هذه الظروف الطارئة والاستثنائية وهم يتمتعون بصحة جيدة، ولكن تنقصهم بعض الاحتياجات، مشيرًا إلى أن «الحل يكمل بضرورة تفعيل الدوريات الصحراوية في مناطق الجنوب الغربي للحد من تدفق المهاجرين إلى مناطق الساحل».

ونوه إلى أن الوزارة تعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن رجال الأمن يقومون بمهامهم في تأمين العاصمة بشكل جيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
السويحلي وأعضاء بمجلس الدولة يدعون «النواب والدولة والرئاسي» بالخروج من المشهد ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
تقرير أممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم