«داخلية الوفاق» تطالب المنظمات الدولية بالوفاء بتعهداتها حيال مهاجرين

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية خلال استقباله سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانيا لدي ليبيا. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة بضرورة الالتزام بوعودها في تقديم بعض الاحتياجات لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين التي تكتظ بعدد كبير من النزلاء.

وناقش الشيباني خلال استقباله ظهر الأحد بفندق كورثيا سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانيا لدي ليبيا، ظروف المهاجرين بمراكز الإيواء القريبة من الاشتباكات التي وقعت بالعاصمة خلال المدة الماضية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأكد أن المهاجرين في أماكن آمنة جرى نقلهم إليها نتيجة هذه الظروف الطارئة والاستثنائية وهم يتمتعون بصحة جيدة، ولكن تنقصهم بعض الاحتياجات، مشيرًا إلى أن «الحل يكمل بضرورة تفعيل الدوريات الصحراوية في مناطق الجنوب الغربي للحد من تدفق المهاجرين إلى مناطق الساحل».

ونوه إلى أن الوزارة تعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن رجال الأمن يقومون بمهامهم في تأمين العاصمة بشكل جيد.