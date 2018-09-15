الحكومة الموقتة تعلن الأحد عطلة رسمية

أعلنت الحكومة الموقتة، أن غد الأحد عطلة رسمية بمناسبة «يوم الشهيد»، وهو ذكرى اليوم الذي أعدم فيه الاحتلال الإيطالي نائب قائد المقاومة الليبية شيخ الشهداء عمر المختار.

وقالت الحكومة الموقتة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إن ذلك جاء استنادًا إلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي لثورة 17 فبراير.

واستثنت الحكومة الموقتة العاملين بـ«المؤسسات والجهات العامة التي يتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراته».

يذكر أن عمر المختار وقع في الأسر في 11 سبتمبر من العام 1931 حين توجه بصحبة عدد صغير من رفاقه، لزيارة ضريح الصحابي رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء، وفي 15 سبتمبر 1931 جرت محاكمة عمر المختار وكانت محاكمة صورية شكلاً وموضوعًا، إذ كان الطليان أعدوا المشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام قبل بدء المحاكمة وصدور الحكم على المختار الذي جرى إعدامه في 16 سبتمبر 1931 ببلدة سلوق جنوب مدينة بنغازي.