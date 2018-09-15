فريق الخبراء الأممي: «كتيبة النواصي» تتدخل في أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار

قال فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا إنه تلقى تقارير وصفها بـ«الموثوقة»تفيد بـ«تدخل كتيبة النواصي في أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار».

وأوضح فريق الخبراء في تقريره إلى رئيس مجلس الأمن، أن إدارة المؤسسة «أُجبرت على تعيين مرشحين من الجماعة، وقد هدد قائد الكتيبة الإدارة عندما لم تستجب لهذه الطلبات».

وأشار التقرير إلى أنه «خلال فترة شهرين تقريبا، اضطرت بعض القيادات الإدارية العليا في المؤسسة إلى مغادرة طرابلس، وفي مايو 2018، حاولت المؤسسة نقل مقرها إلى خارج الموقع الحالي في برج طرابلس لتظل قادرة على العمل، وقد عارضت الجماعة المسلحة ذلك بشدة، واختطف موظف لمدة بضع ساعات».

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