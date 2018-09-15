تقرير أممي: طائرات شحن أميركية نفذت 15 رحلة لمطاري مصراتة وبنينا

طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الأميركية من طراز «C-17 Globemaster» (أرشيفية: الإنترنت)

قال فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، إن طائرات شحن عسكرية كبيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية طارت بانتظام إلى مطاري مصراتة وبنينا.

وأوضح الفريق في تقريره إلى رئيس مجلس الأمن أنه تلقى معلومات تفيد بأن هذه الطائرات الأميركية نفذت نحو 15 رحلة إلى مطاري بنينا ومصراتة خلال الشهور الخمسة الأخيرة.

وذكر فريق الخبراء أنه »طلب معلومات من سلطات الولايات المتحدة عن طبيعة تلك الرحلات وعن المواد التي نقلتها إلى ليبيا»، مؤكدا أنه «لم يرد بعد أي رد (أميركي)».

وجاء في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، أنه لاحظ وجود طائرات نقل عسكرية من طراز «C-17 Globemaster» في 24 فبراير و16 مارس من العام الجاري بمطار مصراتة ، وفي 18 مارس بمطار بنينا، وقال إن تحليل الصور يشير إلى أن الطائرات هي من طراز C 17 التي تشغلها القوات الجوية للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير الذي يحمل تاريخ 5 سبتمبر الجاري، أنه وفقا لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، كانت الطائرات نفسها «تطير بانتظام إلى مصراتة وبنينا خلال الشهور الخمسة الأخيرة، وكانت تقلع من عدة مطارات، منها قاعدة راممشتاين الجوية بألمانيا، ومطار جيبوتي الدولي، ومطار شانيا الدولي باليونان، ومطار تراباني - بيرجي بإيطاليا»، وسجلت المنظمة «15 رحلة على الأقل».

يشار إلى أن الفريق ذكر أنه اعتمد في تقريره على «وثائق أصلية جرى التثبت من صحتها وأدلة ملموسة ومشاهدات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية»، وقال إنه «ملتزم بالحياد عند التحقيق في حالات عدم الامتثال من جانب أي طرف».