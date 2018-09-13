مجلس النواب يفوض رئاسته بتشكيل لجنة لمتابعة الأحداث في طرابلس

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الخميس إن المجلس فوَّض هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة لمتابعة أحداث طرابلس، والتواصل مع الأطراف كافة محليًا ودوليًا، قبل أن ينتقل النواب لمناقشة البند الثاني الخاص بتوحيد وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.