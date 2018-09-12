أكثر من 590 ألف دينار إجمالي إيرادات صندوق الزكاة في بني وليد خلال أغسطس

قال رئيس قسم الجباية والصرف بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد، أشرف عاشور، إن «إجمالي إيرادات المكتب خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 590 ألفًا و240 دينارًا»، وفق ما أكده لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

وبيَّـن عاشور أن إجمالي المصروفات لدى مكتب صندوق الزكاة ببني وليد بلغ «18 ألفًا و860 دينارًا»، صُرف منها نقد «3 آلاف و510 دينارات»، إضافة إلى «صكوك مصرفية تصل قيمتها إلى 15 ألفًا و350 دينارًا»، مشيرًا إلى أن عدد المزكين بلغ 15 مزكيًّا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مكتب صندوق الزكاة في بني وليد علي التائب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن اللجنة الاستشارية بالصندوق عقدت 6 اجتماعات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، اطلع خلالها أعضاء اللجنة على الملفات المقدَّمة من وحدة البحوث والاستقبال، التي وصل عددها إلى 71 ملفًا.

وأضاف التائب أن اللجنة الاستشارية وافقت على «45 ملفًا» واستبعدت «20 ملفًا» بعد إجراء دراسة للملفات المقدمة للصندوق «وفق الضوابط والنصوص الشرعية والقانونية، نظرًا لعدم توافر الشروط الشرعية»، لافتًا إلى أن «6 ملفات أخرى لا تزال تحت الإجراء إلى حين استكمال باقي الأوراق والمستندات المطلوبة».

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، أن الفئات المستفيدة من الصندوق هم «الفقراء والمساكين، حالات زواج، الغارمون، ابن السبيل».