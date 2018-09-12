الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 06:22 مساء

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران، على قائمة العقوبات «بموجب الأمر التنفيذي 13726» تزامنًا مع قرار مماثل أممي صدر في وقت سابق اليوم.

وأوضحت السفارة الأميركية في ليبيا عبرموقعها على الإنترنت، أنه «نتيجة لذلك، سيتمّ تجميد جميع أصول الجضران في نطاق الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظرعمومًا على الأشخاص الأمريكيين إجراء المعاملات معه. بالإضافة إلى ذلك، تفرض العقوبات المماثلة التي أقرّتها الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد أصول الجضران وحظر سفره».

اقرأ أيضًا: مجلس الأمن يضع إبراهيم الجضران في قائمة العقوبات

وأشارت السفارة الأميركية في بيان إلى أن «القوات التي يقودها الجضران، شنت في يونيو 2018، هجومًا عنيفًا للسيطرة على موانئ النفط الليبية راس لانوف والسدرة. وقد أدّى ذلك إلى أزمة اقتصادية وسياسية كلّفت ليبيا أكثر من 1.4 مليار دولار من العائدات وعطّلت الجهود لتعزيز التقدم السياسي والاستقرار في ليبيا».

وأكدت السفارة الأميركية أن «منشآت النفط الليبية وإنتاجها وعائداتها تعود إلى الشعب الليبي»، وشددت على ضرورة «أن تظلّ هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وأن تكون الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، كما تمّ التأكيد عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي».

وقالت السفارة الأميركية «يبيّن إجراء اليوم أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ملموسة وقوية استجابة لأولئك الذين يقوضون سلام ليبيا أوأمنها واستقرارها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية