تأسيس «اللواء 73 مشاة» ببنغازي وتكليف العميد القطعاني آمرًا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 03:33 مساء
القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأسيس لواء وتعيين آمر له.

ونص القرار، الذي جاء بالرقم 262 لسنة 2018 في مادته الأولى على إنشاء لواء تحت مسمى «اللواء 73 مشاة»، على أن تكون تبعيته المباشرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ومكان تمركزه مدينة بنغازي، على أن يتكون من الوحدات «كتيبة 153 مشاة توكرة، كتيبة 165 مشاة البيضاء، كتيبة 303 مدفعية المرج، كتيبة 120 عمليات خاصة بنغازي، كتيبة 276 مشاة بنغازي، وكتيبة 298 دبابات بنغازي».

وجاء في القرار بمادته الثانية تعيين العميد علي صالح حمد القطعاني آمرًا للواء 73 مشاة.

«المشير حفتر» ينشئ اللواء 73 مشاة ويكلف العميد علي القطعاني أمرًا له
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