مكونات فزان تعلن المنطقة «منكوبة» وتسحب الثقة من ممثليها وتطلب المساعدة

أصدر ممثلون عن المكونات الاجتماعية في فزان، بيانًا اليوم الاثنين، أعلنوا فيه المنطقة «منكوبة» وسحبوا الثقة من ممثليهم في الجهات التشريعية والتنفيذية والإدارات الحكومية، مطالبين جميع المنظمات الدولية والمحلية والإنسانية بتقديم يد العون والمساعدة لأهالي المنطقة.

وأكد ممثلو المكونات الاجتماعية في فزان، في بيانهم الذي أُعلن من مقر المجلس البلدي سبها، «سحب الثقة من كافة ممثلي الجنوب سواء كانوا في الجهات التشريعية أم التنفيذية والإدارات الحكومية؛ نتيجة فشلهم الذريع في تنفيذ آراء ومطالب ناخبيهم»، مشيرين إلى أن «هناك بعض الممثلين لم يقوموا بزيارة الجنوب منذ انتخابهم»، مطالبين «بتفعيل قانون الحكم المحلي رقم (59) لسنة 2013».

وأوضح البيان أن هذا الموقف «جاء نتيجة الوضع المتردي الذي وصل إليه الجنوب» وانقطاع الكهرباء عن المنطقة لأكثر من خمسة أيام، التي فاقمت من تردي الأوضاع وانقطاع مياه الشرب وتوقف المصالح الحكومية والخدمات وتلف المحاصيل الزراعية وموت الحيوانات وتردي الوضع الصحي، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور منذ سنوات ونقص السيولة وشح الوقود وارتفاع أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية.