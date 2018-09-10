مسؤول بـ«صحة الوفاق»: قتيلان و10 جرحى في هجوم مؤسسة النفط

آثار الهجوم على مؤسسة النفط. (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن انتشال جثتين واسعاف 10 مصابين جراء الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطريق السكة وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى، مالك مرسيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن فرق الطوارئ انتشلت جثنين من مقر المؤسسة، وأسعفت 10 جراء المواجهات المسلحة، وحالات اختناق نتجية الدخان، إلى المستشفيات القريبة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف: «إنهم متواجدين بعين المكان ولا توجد احصائية رسمية نهائية حتى هذه اللحظة».

كانت مجموعة مسلحة مجهولة شنت هجوما على مقر المؤسسة في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس صباح اليوم، في حادث عنف هو الأول من نوعه الذي يستهدف المؤسسة.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن قوة الردع الخاصة قالت إن «هجوما ارهابيا من (داعش) استهدف المؤسسة الوطنية للنفط».