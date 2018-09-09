سلامة يفتتح اجتماع تثبيت الهدنة في طرابلس

افتتح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، لقاءً أمنيًا لترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة»، بعد أيام من صمود الهدنة التي أوقفت الاشتباكات في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وقالت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية إن الاجتماع يناقش الوضع الأمني في العاصمة ليبيا بحضور ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في طرابلس وما حولها.

وفي 4 من سبتمبر الجاري، توصل ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريون والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وحولها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اجتماع برعاية سلامة في دار الكتاب بمدينة الزاوية.