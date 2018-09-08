عودة حجاج أوجلة من الأراضي المقدسة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 08 سبتمبر 2018, 09:12 مساء

استقبل أهالي مدينة أوجلة، حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعد عودتهم من أداء الفريضة بالأراضي المقدسة، مهنئينهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن، حيث أُقيمت وجبة عشاء على شرفهم حضرها أهالي المدينة من الكبار والصغار.

وتبادل الحضور من أهالي أوجلة السلام والتهاني بعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، الذين بلغ عددهم هذا العام 10 حجاج وحاجات يمثلون أكبر عدد أدى الفريضة من أهالي البلدية حتى الآن.

وأكد الحجاج العائدون لـ«بوابة الوسط» أن الرحلة «كانت موفقة ومريحة» رغم بعض المعوقات التي واجهتهم في خطوط الطيران والرحلات الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالطا تنصح رعاياها داخل ليبيا «بالرحيل فورًا»
ليبيا
عودة التيار الكهربائي إلى محطات المنطقة الغربية
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
رويترز: هدنة طرابلس «هشّة».. ومهددة بـ«عدم الصمود»
ليبيا
ترامب يطلب من وزير العدل كشف هوية كاتب «مقالة نيويورك تايمز»
دولى
التنافس الإيطالي– الفرنسي في ليبيا ينتقل من السياسة إلى الأمن
ليبيا
بسبب مشهد «إعدام أردوغان».. السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي في تركيا
دولى
مجلس الأمن يُعلِّق على أحداث طرابلس وتحركات سلامة
ليبيا
«العامة للكهرباء» تكشف حجم أضرار الشبكة في طرابلس.. وموعد عودة التيار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تصل إلى آلاف اليوروهات.. الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع نقودًا على السكان