عودة حجاج أوجلة من الأراضي المقدسة

استقبل أهالي مدينة أوجلة، حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعد عودتهم من أداء الفريضة بالأراضي المقدسة، مهنئينهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن، حيث أُقيمت وجبة عشاء على شرفهم حضرها أهالي المدينة من الكبار والصغار.

وتبادل الحضور من أهالي أوجلة السلام والتهاني بعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، الذين بلغ عددهم هذا العام 10 حجاج وحاجات يمثلون أكبر عدد أدى الفريضة من أهالي البلدية حتى الآن.

وأكد الحجاج العائدون لـ«بوابة الوسط» أن الرحلة «كانت موفقة ومريحة» رغم بعض المعوقات التي واجهتهم في خطوط الطيران والرحلات الجوية.