رئاسة مجلس النواب تدعو أعضائه لحضور جلسة الاثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 01:27 صباحا

دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور جلستي المجلس التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و11 سبتمبر الجاري.

وأكدت رئاسة المجلس أن الجلسة ستعقد لـ«استيفاء بند إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد».

يذكر أن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أعلن الأثنين الماضي تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء.

وفشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني، وهو ما جعل الجلسة تشاورية بحضور 25 نائبا، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية.

الأمر الذي أكد معه رئيس المجلس عقيلة صالح ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء، وفق تصريحات أدلى بها الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وأكد عقيله أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية في سبها
ليبيا
«العامة للكهرباء» تكشف حجم أضرار الشبكة في طرابلس.. وموعد عودة التيار
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي يبدي انفتاحًا على فرنسا في ليبيا
ليبيا
في العدد 146: تحذيرات سلامة وانتقاده «النواب» ورأي السياسيين في أحداث طرابلس
ليبيا
سياسيون: أحداث طرابلس تستدعي الجدل حول الصخيرات
ليبيا
إليزابتا ترينتا: أحداث طرابلس ليست لدوافع سياسية ولاعلاقة لها بحفتر
ليبيا
محللان كرويان يفتحان ملف المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
معيتيق يلتقي القائم بالأعمال البريطاني في ليبيا
ليبيا
نادر كارة: منتخبنا في جنوب أفريقيا عنوانً للوحدة الليبية
رياضة محلية
لجنة الطوارئ والأزمة تناقش آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم
ليبيا
معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس
ليبيا
لجنة الطوارئ والأزمة تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا