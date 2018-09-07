رئاسة مجلس النواب تدعو أعضائه لحضور جلسة الاثنين المقبل

دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور جلستي المجلس التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و11 سبتمبر الجاري.

وأكدت رئاسة المجلس أن الجلسة ستعقد لـ«استيفاء بند إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد».

يذكر أن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أعلن الأثنين الماضي تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء.

وفشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني، وهو ما جعل الجلسة تشاورية بحضور 25 نائبا، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية.

الأمر الذي أكد معه رئيس المجلس عقيلة صالح ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء، وفق تصريحات أدلى بها الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وأكد عقيله أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.